とちぎテレビ 妊娠や出産を含めた将来設計や、健康管理を支援する取り組み「プレコンセプションケア」を推進するため、栃木県は２３日、女性向け健康情報アプリを展開する企業と連携協定を結びました。 県とプレコンセプションケアに関しての健康支援に関する連携協定を結んだのは、東京都の「エムティーアイ」です。この会社は、妊娠をサポートするための機能を備えたスマートフォンアプリ「ルナルナ