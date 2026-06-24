【ブリュッセル＝狩野洋平】ベルギーを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は２３日夜（日本時間２４日未明）、ブリュッセルの「ラーケン宮」で開かれたフィリップ国王夫妻主催の晩さん会に臨まれた。国賓としての主要行事で、国王夫妻の長女で王位継承順位１位のエリザベート王女（２４）をはじめ、同国の王族や政府要人ら計約２００人が参加した。日本とベルギーは今年、外交関係樹立１６０周年を迎える。天皇陛下は「記念すべき