とちぎテレビ 町を挙げて儒教の教えである「論語」を学んでいる壬生町で２３日、小学生たちがこれまでの学習の成果を試そうと「論語検定」に挑みました。 この日「壬生論語検定」が行われたのは壬生北小学校で、全校児童のおよそ半数に当たる２年生から６年生までの５２人が受検しました。 「壬生論語検定」は、儒学の祖・孔子がまつられている東京の湯島聖堂の公認を受け、壬生町が進めている論語教育の一つとして、２