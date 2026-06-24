とちぎテレビ ３つの栃木県立病院と国立病院機構栃木医療センターの経営統合による新たな県立病院の整備に向けて、基本構想を策定するための初めての委員会が２２日夜、県庁で開かれました。 会合では、診察の機能や立地場所などを盛り込む基本構想を２０２７年８月をめどに策定することを決めました。 県は、施設の老朽化などを理由に、宇都宮市にあるがんセンター、岡本台病院、リハビリテーション