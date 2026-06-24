シンガー・ソングライター竹内まりや（71）が、25年に11年ぶりに開催したアリーナツアーのベストテイクを完全収録した映像作品「souvenir2025〜mariya takeuchi live〜」が7月22日に発売されるのを記念し、スペシャル・ファンミーティングの開催が24日、決定した。初回生産分にのみ、スペシャル・ファンミーティングに応募できるマジックカードが封入される。スペシャル・ファンミーティングは10月11日に東京、10月18日に大阪で、