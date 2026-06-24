23日夜、湯沢市小野の踏切で救急搬送中の救急車が遮断棒に接触する事故がありました。傷病人の搬送に影響はなかったということです。湯沢警察署の調べによりますと23日午後7時50分ごろ、湯沢市小野字飯塚水尻の飯塚踏切を湯沢市小野字飯塚方向から湯沢市小野字十日町方向へ走っていた救急車が、下りてきた遮断棒に接触しました。救急車は傷病人を湯沢市内の病院に救急搬送する途中でした。傷病人の搬送に影響はなかったということ