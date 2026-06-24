タレントの梅宮アンナ（53）が24日、自身のインスタグラムを更新。乳がん治療で右胸を全摘出した経験や、現在の心境について率直な思いを明かした。【写真】夫・世継恭規氏とプールを楽しむ梅宮アンナ梅宮は「今日は乳がんで右胸を切除する際に私が体験した感想と、右胸がなくても水着を着る私についてお話をしますね」と切り出し、2024年11月7日に右胸全摘とリンパ節切除の手術を受けたことを改めて報告した。乳がん公表後