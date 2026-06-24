タレントのギャル曽根（40）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。タレントで友人の辻希美（39）の誕生日会に参加したことを報告した。ギャル曽根は集合写真や、辻と夫の杉浦太陽の夫妻ショットをアップ。「辻ちゃんの素敵なサプライズ誕生日会に杉浦太陽さんに誘って頂いて参加させていただきました」「素敵な家族すぎて！！」などと興奮気味に報告。誕生日会は杉浦の発案で行われたといい「子供達もサプライズでお母さんに