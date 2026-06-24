米ニューヨークの国連本部【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は23日、国連平和維持活動（PKO）要員に対する攻撃について責任追及を強化する決議案を全会一致で採択した。非常任理事国のデンマークとパキスタンが提出し、日本など150カ国以上が共同提案国に名を連ねた。PKOを巡ってはイスラエル軍と親イラン民兵組織ヒズボラの交戦が再開した3月以降、レバノン南部で国連レバノン暫定軍（UNIFIL）の要員計7人が砲撃などで