首都ワシントンの連邦議会議事堂＝6月18日/Elizabeth Frantz/Reuters（CNN）米上院は23日、トランプ大統領にイランとの紛争から軍を撤収させるよう求める決議案を可決した。トランプ氏に対する重大な非難であり、この戦争が議会内で支持を得ていないことを示す強いメッセージとなった。民主党はトランプ氏の戦争権限を制限するため、上下両院で繰り返し採決に踏み切ってきた。このところ共和党内で徐々に支持が広がりつつあり、ト