ドリフトするグラビアアイドルの東かなめ（23）が23日までにインスタグラムを更新。椚（くぬぎ）マイカ（30）とのツーショットを公開した。「爆弾投下。TL壊しに来ました。画面割れたらごめん。あ、純正です」とつづり、桃のスタンプを2つ添えて投稿。椚とおそろいの黒ビキニ姿で美ヒップを並べた振り向きショットを披露した。この投稿に「お二人ともスタイル良すぎです」「破壊力が高すぎる」「最強2ショット」「大爆発」「2人の