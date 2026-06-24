モデルでタレントゆきぽよ（29）が23日、インスタグラムを更新。家族旅行ショットを公開した。「Girls trip in Boracay久しぶりの家族旅行」と報告。妹の「ゆみちぃ」こと木村友美（22）との水着姿などを披露した。「マミーは人生で初めてのBoracay島だったみたいで中々海から帰ってきませんでした。(海に帰ってたのかもしれない)」とつづり、母とのツーショットを添えた。「みんなで見たブルーアワーも綺麗だった」と記し、旅の