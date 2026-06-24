流しのブルペンキャッチャー回顧録第10回田中正義（日本ハム）創価大時代の田中正義photo by Sankei Visual【忘れられない３つの場面】田中正義といえば、３つの場面を思い出す。１つ目は、創価高３年夏の西東京大会で見た田中だ。当時は肩を痛めており、「４番・センター」として出場していた。それでも、185センチ80キロのスラリとした体格はクリーム色のユニフォームによく映えた。立ち姿だけでも"大物感"が漂っていた