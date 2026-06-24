24日午後の岡山・香川の天気 24日（きょう）は午前9時30分現在で香川県、岡山県南部で雨の降っている所が多くなっています。岡山県北部では曇っている所が多くなっています。これまでの最低気温は、高松で18.7℃、岡山で18.3℃、津山で17.2℃でした。 24日は、前線や湿った空気の影響を受け雨が降るでしょう。香川県では、昼過ぎから激しい雨の降る所がある見込みです。低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください