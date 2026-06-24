TBSの浦野芽良アナウンサー（24）が24日までに自身のインスタグラムを更新。スカーフを巻いたピンクチェックワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ハイジになった気分」と題してつづり始めた。「ワンピースはニュージーランドのマーケットで見つけた古着。海外ではキッズと間違えられがちな私、サイズ合う服があってびっくり！！」と、阿蘇山で撮影されたスカーフを巻いたピンクチェックワンピースショッ