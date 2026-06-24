東電との面会で発言するIAEAのグロッシ事務局長＝24日午前、福島第1原発来日中の国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は24日、東京電力福島第1原発を訪れ、東電ホールディングスの小早川智明社長と面会した。処理水の海洋放出や溶融核燃料（デブリ）の試験的取り出しなど廃炉作業について「IAEAと連携し、体系的に進んでいる。作業スピードが上がり満足している」と評価した。小早川氏は面会の冒頭、処理水放出が通算20回