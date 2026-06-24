ヨーロッパで熱波が猛威をふるっています。フランスでは観測史上最も暑い日を記録し、最高気温が44℃を超える地域もありました。フランスでは、先週末から記録的な熱波に見舞われていて、23日、全土での1日の平均気温が観測史上最も高くなりました。南西部のピソスでは、最高気温44.3℃を記録。パリでも40℃近くまで上昇し、エッフェル塔やルーブル美術館の営業時間が短縮されるなどの影響が出ました。日本から新婚旅行「日本より