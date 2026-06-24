子どもたちに交通安全や防犯について楽しく学んでもらおうと、23日、三重県東員町の小学校で三重県警察音楽隊による交通安全コンサートが開かれました。警察音楽隊の演奏を通して音楽の素晴らしさを感じてもらうとともに、防犯や交通安全の知識を楽しく身につけてもらおうと開かれたもので、三和小学校の全校児童が参加しました。会場では、子どもたちがよく知るアニメソングなどが演奏され、児童たちは手拍子をしたり、音楽に合わ