老朽化への対応や利用環境の向上を目的に進められていた、四日市市にある霞ケ浦第一野球場の改修工事が完了し、7月にリニューアルオープンします。四日市市の霞ケ浦第一野球場で、約2年にわたって行われた改修工事では、内野と外野の人工芝化をはじめ、エレベーターやスロープの設置、スコアボードの改修などが行われました。改修が完了した球場は、7月に行われる全国高等学校野球選手権三重大会の会場として使用され、1回戦から決