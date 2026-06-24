企業を狙ったサイバー攻撃が増加する中、対応策について学ぶセミナーが23日、三重県津市で開かれました。年々増加するサイバー攻撃に対し、企業が取り組むべき対応策について考えてもらおうと開かれたもので、県内企業の経営者やセキュリティ担当者など約170人が参加しました。講演では、三重県警察本部サイバー犯罪対策課やセキュリティ専門会社などの担当者らが登壇し、サイバー攻撃の情勢や予防方法などについて、事例を交えて