中国国家鉄道集団有限公司によりますと、6月18日から22日までの端午節連休中、全国の鉄道が輸送した旅客の人数は延べ8258万8000人で、前年同期比4．9％増となりました。今年の端午節連休は帰省客と観光客が中心となり、鉄道の旅客数は全体として高い水準を維持しました。（提供/CGTN Japanese）