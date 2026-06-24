All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、上智大学出身と聞いて驚いた女性有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「上智大学出身と聞いて驚いた女性有名人」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：サーヤ（ラランド）／38票2位にランクインしたのは、人気お笑いコンビ「ラランド」のサーヤさんです。上智大学外国語学部イスパニア語学