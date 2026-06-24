俳句と絵を同時に楽しめる「画賛」の企画展がいま、三重県伊賀市の芭蕉翁記念館で開かれています。この企画展は俳句をより身近に感じてもらおうと開かれているもので、館内には俳句と絵が1枚に描かれた「画賛」や、冊子になった「絵俳書」など25点が展示されています。四季に合わせて季節ごとに並んだ画賛のほか、昔話の「文福茶釜」にちなんだ作品では、人間のように僧衣に身を包んだ狸の表情が目を引きます。また館内には俳句と