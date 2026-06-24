北中米大会でＷ杯連覇を狙うアルゼンチンは、グループステージ第２戦でオーストリアと対戦。序盤にラウタロ・マルティネスが獲得したPKをリオネル・メッシが外し、Ｗ杯歴代最多となる17点目はお預けとなったが、38分にメッシが自らを起点とした、流れるような攻撃でオーストリアの守備ラインを揺さぶり、10番が歴史的なゴールを奪う。右サイドに流れてアレクシス・マカリステルの縦パスを引き出すと、センターバックのダビド・