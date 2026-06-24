円安は止められるのか、止められないのか 日本の通貨当局は、ゴールデンウィーク中に約11兆円の米ドル売り・円買い介入に動いた。これは、160円を大きく超える円安はもはや日本経済にとって好ましくないと、収益的ではプラスとなる輸出企業も含めて多くが考えているという判断が大きい。簡単な言い方をすると、「日本経済にとって悪い円安」なので止めないといけないということだろう。 ただこれに対しては反論も多