俳優の吉岡里帆（33）が今田美桜（29）と一緒にこの夏やってみたいことを告白した。【映像】吉岡里帆と今田美桜の“秘密”トーク＆夏コーデ24日、吉岡と今田が出演する、30日から販売される夏の風物詩「サマージャンボ宝くじ」の新CMが公開された。CMではおなじみの吉岡と今田に加え、M!LKの塩崎太智（25）、吉田仁人（26）、曽野舜太（24）ら3人が、今年新たに販売される1等・前後賞合わせ最高12億円が当たる「サマージャン