熊本市は、24日午前8時50分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。 「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは西区（井芹川流域）の3万8944世帯 9万3171人です。 「避難指示」で避難の対象となる人は、災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足情報西区（井芹川流域）にて大雨による浸水害の危険性が高まったため ◆避難情報