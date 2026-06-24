中国を訪れている自民党の橋本岳衆院議員は中国外務省の幹部と会談しました。日中関係が悪化する中、「交流の糸口」を掴めたとしています。【映像】橋本議員「お互いの立場について話が出来た」日本国際貿易促進協会・橋本岳会長代行「華副部長と私どもがまずは面会が出来た。そしてお互いの立場について話が出来た。交流の糸口がつかめたということは大変大きな成果だと思っています」橋本氏はおととい、中国外務省の華春瑩次