お笑いコンビ・博多華丸大吉が２４日、ＮＨＫ「あさイチ」での朝ドラ受けで、槇村弟に同情の声を上げた。この日の朝ドラ「風、薫る」では、槇村弟（林裕太）がシマケン（佐野晶哉）の家に入り浸り。「帰らないのか？やたら来るけど」と聞くと、槇村弟は「帰ったらいるんだよ、お義姉さんが。幸せそうな顔してさ」とやけ酒。シマケンも「安さんか…」とつぶやく。槇村は、シマケンのかき上げた新しい小説を発見し、読ませろと言