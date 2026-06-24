ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下が国王夫妻が主催する晩餐会に出席されました。【映像】フランス語とオランダ語で乾杯する陛下天皇陛下「古くからのかけがえのない友邦として、今後とも永続的な友好親善と協力関係を築いていくことを心から願うとともに、国王王妃両陛下の御健勝、両国の末永い友好と両国国民の幸せを祈り、杯を挙げたく思います」陛下はベルギーの公用語であるフランス語とオランダ語で乾杯されました。