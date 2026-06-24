先週は未勝利に終わった佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だが、随所に好判断を見せておりリズムは悪くない。今週は数多くの有力馬がスタンバイしており、勝ち星を伸ばす絶好のチャンスだ。１１Ｒのサトノシュトラーセは転入初戦は１８７０メートル戦で５着に終わったが「能検の感じから１４００メートル戦の方がいいかも」と陣営に進言し、今回のレースに挑む。課題のゲートをスムーズに出ればメイン制覇が見えて