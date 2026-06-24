ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が、撮影ショットを公開した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＳＰＵＲ８月号でジュエリーとの出会いや過ごした時間をお話しさせて頂きました。手が震える程の憧れのジュエリーとの撮影は緊張しましたが終始楽しく素敵な思い出になりました」と報告。デニム生地の服装でジュエリーを身につけた、ぱっ