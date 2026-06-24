交通情報です。 薩摩川内市によりますと雨の影響により、国道3号や市道などで冠水している箇所があります。 太平橋山田島線と横馬場田崎線のアンダーパスは冠水していて、現在通行止めです。 午前9時時点でけが人などの情報はありません。 ・ ・ ・