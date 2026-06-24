気象庁は午前8時48分に「線状降水帯発生」速報を鹿児島県薩摩地方に発表しました。 薩摩地方では線状降水帯によって同じ場所で非常に激しい雨が降り続き、災害の発生する危険が急激に高まっています。 気象台は自治体からの避難情報に従うとともに、避難情報が出ていなくても、少しでも危険を感じた場合には安全な場所へ避難してほしいとしています。 ・ ・ ・