名古屋市内のレンタカー店で借りた車を、返却期限が過ぎても返さずに乗り回していたとして男が逮捕されました。 【写真を見る】レンタカーを返却期限が過ぎても返さず約１か月乗り回した横領の疑い 46歳の男逮捕 知人の52歳の男も別のレンタカーを横領した疑いで逮捕 愛知県警千種署 逮捕されたのは、住居不定・無職の46歳の男です。警察によりますと男は先月6日、名古屋市千種区のレンタカー店で、軽乗