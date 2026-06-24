日柱からまず読み解く 日柱に主眼を置く読み方で自分自身を知る 四柱推命にはさまざまな流派や鑑定法がありますが、本書ではその中でも日柱に重きを置いた鑑定方法を解説します。四柱推命の大家・徐子平が重要視していたのが日柱だったため、私はとても重要と考えています。 日柱は「自分自身を表す中心」、もしくは「本質をついている」ともいわれています。書籍40ページで解説したように、日柱はパーソナリテ