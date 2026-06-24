商社業界で成功する顔 時代の変化を読み取る能力に優れ、機転がきく人です。愛される人柄をベースに、グローバルな視点で交渉を進めていきます。 男額 角張った男額を持つ人は、実行力があり、明るく積極的な性格です。現実的な判断力で変化にも柔軟に対応します。 目と目の間が広い 目と目の間が広い人は視 野が広くおおらかな性格。現地の体制にとけ込む柔軟性があり、スケール