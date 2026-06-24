「茶狐カード」は欲を満たすのが大事なことを教えてくれる！？ 13 茶狐 （ちゃこ） 欲を認めて、満たす 基本解説 周囲が気になるあまり、自分に集中できない状態が続いていることを表すカード。例えば、気づいたら一日中SNSをスクロール…なんてことも。自分が本来もっているはずの価値を見失った状態で、付加価値ばかりを外側に探し求めているのでは？と聞かれ