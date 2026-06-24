高松東警察署 元交際相手の女性（20）にSNSで危害を加える内容のメッセージを送って脅したとして、住所不定無職の少年（16）が23日、脅迫の疑いで逮捕されました。 高松東警察署によりますと、少年は6月22日午後8時45分ごろ、元交際相手の女性の携帯電話に「殺すぞ」「潰すでほんま」「黙ってからはよこい」などとSNSでメッセージを送信した疑いが持たれています。 女性からの110番通報を受けて警察が捜査し