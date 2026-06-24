米株価指数先物プラス転換 東京時間09:04現在 ダウ平均先物SEP 26月限52095.00（+13.00+0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7447.50（+10.00+0.13%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限29749.00（+83.00+0.28%）