23日、モスクワでオンライン政府会合を開くロシアのプーチン大統領（右）（大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのノバク副首相は23日、ウクライナ軍による製油所への無人機攻撃などを理由にロシア各地で供給に影響が出ている燃料問題の現状について「容易な状況ではないが、コントロール可能だ」と述べた。オンライン政府会合でプーチン大統領に報告した。ノバク氏は消費者への安定供給のために必要なあらゆる措