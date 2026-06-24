気象予報士でタレントの穂川果音（40）が24日までに自身のインスタグラムを更新。白Tシャツのカジュアル・コーデを披露した。「少し綺麗めな印象を残したカジュアルなファッション大好きキャップのカラーは、普段のファッションに馴染むくすみ系カラーに最近ハマり中ですTシャツにベージュのパンツ、キャップ姿の写真をアップ。「みんなは、どっちが好きーー？」と問いかけ、ハッシュタグで「＠ameri_daikanyama」「カジュ