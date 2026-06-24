タレントの堀ちえみが23日に自身のアメブロを更新。かねてから気になっていたという鼻の不調のため病院を受診し、「Bスポット治療」を受けたことや、検査の結果について明かした。【映像】舌がん手術後リハビリに励む堀ちえみこの日、堀は「やはり痛かった、Bスポット治療」と切り出し、治療直後の率直な感想を吐露。受診のきっかけについて「右の鼻の詰まりが、最近気になっていました」と明かし、鼻から喉までを観察するカメ