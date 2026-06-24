劇団四季出身のミュージカル俳優、ノグチマサフミ（38）が24日までにインスタグラムを更新。がんの罹患（りかん）を公表した。野口は「がんになりました（ガチ）」と書き出し、動画で詳細を説明。「突然のご報告失礼いたします。私、ノグチマサフミ、がんが発覚しました」と切り出した。「舌がんとリンパへの転移も濃厚で、劇団四季俳優としての、自分から始まったミュージカルを中心にこれまで声に関するあらゆることに研さんを積