経験豊富な選手たちとともに、ワールドカップを戦っていく。日本代表FW後藤啓介(フライブルク)は「見て学ぶことと、聞いて学ぶことも多い」と語り、DF長友佑都らの存在に感謝を口にした。W杯を戦う日本代表のなかで最年少の後藤は、出番が来なくても選手たちをかいがいしくサポート。ハーフタイムには水のボトルを仲間に手渡す場面が話題になっていた。JFA公式YouTubeチャンネル「Team Cam」で公開された映像では、長友が選手