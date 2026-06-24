ＫＤＤＩが冴えない。同社は２３日の取引終了後、インターネットサービスプロバイダー（ＩＳＰ事業者）向けに提供するメールシステムに対して不正アクセスが発生したと発表した。ＩＳＰ事業者６社のメールサービスで作成されたメールボックスに紐づくメールアドレスとパスワードの最大１４２２万件について、外部に漏えいした可能性があるという。発表内容を嫌気した売り