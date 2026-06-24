ミロク情報サービスが３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、光通信グループの光通信と共同保有者による株式保有割合が５．０１％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は６月１６日となっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表し