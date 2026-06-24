ダイナミックマッププラットフォームは大幅反発している。きょう寄り前、北米の交通当局向けに橋梁・トンネルの高さ制限情報の整備・管理を支援するソリューションの提供を始めたと発表しており、材料視した買いが集まっている。同社によると、米国では橋梁への車両衝突事故が年間１万５０００件発生しており、橋梁・トンネルの高さ制限情報を正確に把握・更新することが重要な課題となっているという。 出所：MI