ＫＡＤＯＫＡＷＡは３日ぶり反発。アクティビストとして知られる香港の投資ファンド、オアシス・マネジメントが２３日付で関東財務局に提出した変更報告書で、カドカワ株の保有割合が１３．７６％から１５．２５％へ増加したことが判明した。報告義務発生日は６月１６日。これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS