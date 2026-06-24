インフォメティスが３連騰しストップ高の７３７円に買われている。２３日の取引終了後に、イギリス連結子会社を通じてドイツ・イタリア・フランスを中心とする欧州本土市場への本格的な事業展開に向けた調査・検討を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 欧州の脱炭素政策と電化シフトの進展を追い風に、エネルギーＡＩ領域におけるプレゼンスを向上させるのが狙い。イギリスにおける約１０年間